Foodfestival eindigt met klappen

Foto: screenshot Facebookpagina Hap & Stap

NIJMEGEN - Het driedaags foodfestival Hap & Stap in het Limospark in Nijmegen zit er na één dag al op. Standhouders en de organisator vlogen elkaar vrijdagavond in de haren.

'Daarbij zijn klappen gevallen', zegt een vrouw die de Facebookpagina van het evenement heeft aangemaakt. Ze wil anoniem blijven. De vrouw was er vrijdagavond bij toen standhouders verhaal kwamen halen bij de organisator. Ze wilden geld zien. Toen ze dat niet kregen, liep het volgens de vrouw uit de hand. Politie gebeld Ze heeft naar eigen zeggen toen de politie gebeld, die de organisator zou hebben aangehouden. Een politiewoordvoerder kon dat zaterdagavond niet bevestigen. De vrouw zegt dat ze samen met een andere medewerker en een man die er met een foodtruck stond de stekker uit het evenement heeft getrokken. Het evenement werd voor het eerst in Nijmegen gehouden. 'En dat zal ook wel de laatste keer zijn geweest', zegt de vrouw.