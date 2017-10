Bewoners woon-zorgcentrum Zeddam gaan verhuizen

Foto: Google Street View

ZEDDAM - De ongeveer 50 bewoners van woon-zorgcentrum Sydehem in Zeddam verhuizen in december tijdelijk naar Het Weerdje in Doetinchem. Hun gebouw wordt grondig gerenoveerd.

Voor de verhuizing is drie dagen uitgetrokken: 11, 12 en 13 december. Zorgverlener Sensire zegt zich goed te realiseren dat dit voor bewoners een spannende operatie is. 'We regelen de verhuizing voor iedereen tot in de details.' Sydehem is volgens Sensire al 57 jaar een geliefde plek. Na de forse opknapbeurt kan het gebouw weer jaren vooruit, denkt de zorgverlener.