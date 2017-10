Mega-ei als collectebus voor pluimveehouders

Het eitje staat zaterdag de hele dag in de schijnwerpers in Barneveld tijdens de Wereld Ei Dagen. De streek is trots op de pluimveehouders en dat laten ze zien. Zo kunnen bezoekers bij bedrijven kijken hoe het ei van de handelaar naar de markt gaat. Verder is er het Nederlands kampioenschap Uitsmijter Bakken. Wethouders deden mee en ook LTO0voorman Eric Hubers tikte een eitje in de pan.

Glazen huis pal voor gemeentehuis

De stichting Kippenvel is druk bezig met de voorbereidingen van het Glazen Huis dat straks pal voor het gemeentehuis komt te staan. Eigenlijk wilde de organisatie zaterdag tijdens de Wereld Ei Dagen de actie al promoten, maar dat kan nog niet omdat er onverwacht nog veel geregeld moet worden. De stichting richt zich nu op begin november. Van der Veer: 'We zijn veel aan het regelen, maar een glazen tent heb ik en nu dit mega-ei.' De stichting hoopt nu dat er 3 en 4 november een Glazen Huis staat in Barneveld.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Stichting moet keurmerk aanvragen

Als je geld wil ophalen voor het goede doel kun je beter een ANBI-keurmerk aanvragen bij de belastingdienst, merkte Van der Veer. 'Anders moet de stichting over het geld weer 30 procent of 40 procent belasting betalen.' Nu duurt het acht weken om zo'n keurmerk te regelen. Die tijd heeft Van der Veer niet, zegt hij. 'En de pluimveehouders ook niet.'

Van der Veer overlegt met een aantal kerken of ze het via een bestaande rekening van de kerken kunnen doen. Dan hoeft er geen ANBI-keurmerk meer te worden aangevraagd.

Het verboden middel fipronil werd door medewerkers van Chickfriend uit Barneveld in de stallen gespoten. Het werd gebruikt in een mengsel tegen bloedluis. De twee eigenaren zaten maanden in voorlopige hechtenis. Ze zijn nu al weer een tijd vrij en in afwachting van het strafproces. Het middel blijkt nog steeds, circa drie maanden na de vondst, lastig te verwijderen uit de stallen. Het goedje hecht zich in stalsystemen. Onlangs is de gemeente nog een actie gestart: Boenen bij de boeren. Zo hoopt de gemeente Barneveld dat vrijwilligers de pluimveehouders gaan steunen in deze moeilijke tijd. Nog dagelijks worden bij getroffen boeren eieren met te hoge fipronilconcentraties vernietigd. Deze eieren komen niet de markt op. Afgelopen week zag supermarktketen Albert Heijn af van een claim richting de getroffen boeren. Pluimveehouders in Gelderland zijn opgelucht hierover en hopen dat meerdere supermarkten volgen. Er zijn ook pluimveebedrijven die dreigen failliet te gaan omdat ze de kosten niet meer kunnen dekken. Zolang er geen ei van het erf gaat, verdient de pluimveehouder niks.