Tieners op de vuist bij trapveldje

ARNHEM - Twee tieners zijn zaterdagmiddag bij het Cruyff Court bij sportpark de Bakenhof in Arnhem-Zuid met elkaar op de vuist gegaan. Eén jongen verloor daarbij het bewustzijn.

De jongens waren met een groepje aan het voetballen, waarbij wat werd gestoeid. Dat gestoei mondde uit in een vechtpartij.

Een ambulance en drie politiewagens rukten uit naar de Bakenhof. De jongen is in de ambulance behandeld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Of er iemand is aangehouden, was zaterdagmiddag nog niet bekend.