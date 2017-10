Nieuwe burgemeester komt thuis in Aalten

ULFT - De burgemeesterspost in Aalten is voor Anton Stapelkamp een terugkeer naar de wortels van zijn familie. De aanstaand burgemeester bereidt zich al jaren voor op de vacature.

'Fantastisch om zo'n droom werkelijkheid te laten worden', vindt aanstaand burgemeester Anton Stapelkamp. Op de achtergrond werkte hij al jaren aan een terugkeer naar het dorp. Want hoewel hij er zelf nooit woonde, liggen de wortels van zijn familie er wel. 'De naam Stapelkamp is al een jaar of 500 verbonden met Aalten', weet de huidig burgemeester van het Zeeuwse Kapelle. 'Aan de Kiefteweg is nog een boerderij die het Stapelkamp heet.' Na verschillende vakanties in het dorp was begin dit jaar het moment daar dat Bert Berghoef afscheid nam.



Als belangrijkste taken noemt Stapelkamp, naast het ingewerkt raken en de aanstaande gemeenteraadsverkiezing, onder meer de regionale samenwerking. 'Daar worstelt men al een tijd mee', aldus de burgemeester. 'Dus ik ga me daar verder in verdiepen. Zolang de eigenheid en de identiteit van de gemeente maar gewaarborgd is, kan je op heel veel punten goed samenwerken.'

Stapelkamp wordt naar verwachting midden december geïnstalleerd en is van plan tot zijn pensioen actief te blijven in Aalten: 'Wat mij betreft ga ik hier zeker een jaar of tien burgemeester zijn.'