'Dit zijn wel krenten in de pap': Henk de Jong kijkt uit naar De Graafschap - Go Ahead Eagles

Henk de Jong over Go Ahead Eagles: krenten in de pap

DOETINCHEM - De Graafschap speelt morgenmiddag (12.30 uur) de beladen derby tegen Go Ahead Eagles waarschijnlijk met Fabian Serrarens in de basis. Dat zou dan ten koste gaan van Anthony van den Hurk.

Trainer Henk de Jong rouleerde deze week een aantal keer tijdens het partijspel op de trainingen. Zowel Sjoerd Ars als Anthony van den Hurk werden in fases ingedeeld bij de reserves, maar de kans is groot dat de ervaren Ars gewoon start als centrumspits tegen zijn oude club Go Ahead. Ars speelde tussen 2006 en 2008 in Deventer.

Fabian Serrarens

Fabian Serrarens kan zich vrijwel zeker opmaken voor een basisplaats bij De Graafschap, maar helemaal zeker is dat nog niet. Met de fysiek sterke Serrarens verstevigt De Jong dan zijn middenveld enigszins. Van Mieghem en Ars zijn op papier de echte aanvallers. De trainer wilde daarover nog niets bevestigen.

Gek krijgen

Het duel met Go Ahead leeft enorm bij de supporters van beide clubs. 'Voor de fans is het een unieke wedstrijd', vindt De Jong. 'Ik weet natuurlijk ook wat er gebeurd is de vorige keer, maar als trainer neem ik daar afstand van en concentreer me op het voetbal. Daarom probeer ik de wedstrijd ook te benaderen zoals alle andere. Natuurlijk probeer ik de jongens wel een beetje gek te krijgen en ze het verhaal mee te geven van deze speciale wedstrijd. Want dat is het. Er waren ook wat supporters bij de training vanochtend. Het leeft en we hopen de mensen een groot plezier te doen morgen. Er komen ook veel mensen.'

Bijna vol stadion

Tim Receveur stapte vrijdag uit voorzorg uit de training met hamstringklachten, maar zit bij de selectie. Hij begint op de bank. Doelman Agil Etemadi is nog niet fit. De verwachting is dat er ongeveer 10 duizend supporters afkomen op het duel in Doetinchem. Het stadion zit daarmee zo goed als vol. Vanwege de rellen in mei 2016 na afloop op het veld is De Graafschap - Go Ahead Eagles aangemerkt als een risicoduel van de hoogste categorie. Rond en op De Vijverberg zal veel politie en ME aanwezig zijn.

Vierde plek

De vorige wedstrijd won De Graafschap met 2-0 van Helmond Sport. Op dit moment staat de club uit de Achterhoek 8e, maar het kan bij winst weer terugkeren op de vierde plek. Go Ahead Eagles, vorig jaar gedegradeerd, is op dit moment de nummer 13 in de Jupiler League.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars, Serrarens (Van den Hurk).