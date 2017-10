Het mooiste kasteel van de Gelderse hertogen staat in Limburg

MONTFORT - Het kasteel ligt tussen Roermond en Sittard, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Nijmegen, maar toch is dat het mooiste kasteel van de Gelderse hertogen dat nog steeds bestaat. Kasteel Montfort was eeuwenlang het meest zuidelijke bestuurscentrum van het Hertogdom Gelre. Limburgse vrijwilligers houden de Gelderse geschiedenis van het kasteel levend.

Hendrik van Gelre liet kasteel Montfort in de dertiende eeuw bouwen. In de jaren die volgden, speelden zich grote drama's af binnen de dikke kasteelmuren die vergelijkbaar zijn met een aflevering van de populaire fantasyserie Game of Thrones. De burcht was het decor van de machtsstrijd tussen graaf Reinald I van Gelre en zijn zoon met als dieptepunt de gevangenschap van de oude vorst op het kasteel. De latere hertog Reinald II hield zijn vader in totaal acht jaar gevangen. Na een regering van 55 jaar overleed graaf Reinald I in een donkere kerker van kasteel Montfort.

Gelders feest

De Limburgse stichting die kasteel Montfort onderhoudt, besteedt veel aandacht aan de Gelderse geschiedenis van de burcht. Een van de meest enthousiaste medewerkers is Fedor Coenen: 'De Gelderse periode was de bloeitijd van het kasteel. Hertog Reinald II van Gelre liet het kasteel flink uitbreiden. We hebben de kelders die hij liet bouwen de afgelopen jaren hersteld. Kasteel Montfort was een van de grootste kastelen van Nederland en is uniek in zijn soort. De bouwstijl en de uitgebreide verdedigingswerken kom je alleen tegen bij buitenlandse burchten. Eén keer in het jaar organiseren we een Gelderse feestavond op het kasteel.'

Onder Roermond

Kasteel Montfort ligt in het Limburgse dorpje Montfort, net onder Roermond. De Ridders van Gelre brachten een bezoek aan het kasteel; dat is maandagavond te zien op tv bij Omroep Gelderland.