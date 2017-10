Bejaarden genieten op grote hoogte van Winterswijk

Cor Visscher (91) en Hennie Plekenpol (69) kunnen niet wachten om aan boord te gaan van het vliegtuig; een Cessna voor vier personen. Cor wilde als 18-jarige al vliegenier worden, maar dat was helaas te duur voor zijn ouders. 'Sindsdien volg ik alles op het gebied van vliegtuigen, je bent nooit te oud om iets te leren.'

Wethouder en piloot

Beide heren deden een wens via de stichting 'Make-a-Wish' en vervolgens ging het Nationale Ouderenfonds op zoek naar een piloot in Winterswijk. Al snel kwamen ze uit bij wethouder Rik Gommers. Toevallig heeft hij een vliegbrevet en hij zei meteen ja.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Laatste reisje

Voor Hennie is het al eventjes geleden dat hij in een vliegtuig stapte. 'Van de ene kist naar de andere kist', grapt hij. Een jaar geleden werd hij wakker met een flink geheugenverlies, zijn kortetermijngeheugen is volledig verdwenen. Voor de Winterswijker is de rondvlucht een grote verrassing.

'Ik weet nog wel, ondanks dat ik dementeer, dat ik ongeveer 20 jaar geleden in een vliegtuig zat. Het is echt fantastisch dat ik nu weer mee mag.' Bij het instappen gaat het net goed, Hennie heeft een prothese en die past precies door de deur van het kleine toestel. 'Dit is misschien wel mijn laatste reisje, dus ik laat mij niet tegenhouden. Nogmaals, dit is zo geweldig!'

Driedimensionaal

Na een prima start van privé-piloot Gommers hangt het vliegtuigje al snel boven Winterswijk. Cor Visscher weet alles aan te wijzen en ziet zelfs dat een boer zijn land aan het ploegen is. 'Met mijn ene oog zie ik 40 procent en met mijn andere oog zie ik nog 100 procent', zegt de 91-jarige trots. 'Het is een geweldig uitzicht van boven. Normaal leven wij tweedimensionaal, maar dit is driedimensionaal.'

Een half uur later staan de heren weer veilig op de landingsbaan van vliegveld Stadtlohn-Vreden in Duitsland, net over de grens bij Winterswijk.