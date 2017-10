Jongeman collecteert voor zichzelf

Foto: Politie Harderwijk

HARDERWIJK - De politie in Harderwijk kreeg vrijdagmiddag een melding over een jonge man die in de omgeving van de Prins Frederik Hendriklaan aan het collecteren was voor het goede doel.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

De melder vertrouwde de collectant niet en nam contact op met de politie. De politie trof een minderjarige jongen aan en na enig aandringen gaf de jongen toe dat hij voor zichzelf collecteerde. De politie laat weten: 'Wij hebben besloten om de jongen zijn excuses te laten maken bij de mensen waar hij geld had gekregen en hij moest het geld teruggeven.' De agenten komen nog wel graag in contact met de persoon die 5 euro heeft gegeven, want dan is al het geld terug bij de rechtmatige eigenaren.