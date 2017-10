Politie voorkomt confrontatie fans De Graafschap en Go Ahead Eagles

DOETINCHEM - De politie heeft vrijdagavond in het centrum van Doetinchem een confrontatie tussen supporters van De Graafschap en Go Ahead Eagles weten te voorkomen. Zondag spelen de voetbalclubs tegen elkaar in Doetinchem.

Het vorige duel tussen de clubs werd na afloop ontsierd door vechtpartijen op het veld. In die beladen clash, op 22 mei 2016, sloegen alle stoppen door bij een klein aantal aanhangers van De Graafschap. Die deelden rake klappen uit aan spelers van Go Ahead Eagles toen degradatie naar de Jupiler League een feit was voor de Achterhoekers.

Confrontatie opzoeken in Doetinchem

Volgens een woordvoerder van de politie waren er aanwijzingen dat een groep van ongeveer 20 supporters uit Deventer de confrontatie zou willen opzoeken in Doetinchem. Er was veel politie in de stad volgens een woordvoerder 'We hebben de binnenstad maar blauw geschilderd.'

'We hebben de horeca-gelegenheden in Doetinchem tijdig geïnformeerd over de komst van de supporters. De burgemeester had een noodbevel afgegeven waardoor we bezoekers in het centrum konden wegsturen' laat de woordvoerder weten. De politie wil niet zeggen of ze zondagavond opnieuw massaal uitrukt om een confrontatie tussen de supporters te voorkomen.