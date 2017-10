Zaak Anne Faber: 'Burgemeesters nauwer betrekken bij terugkeer delinquenten'

'Ik vind dat burgemeesters bij terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving goed geïnformeerd moeten worden. Zo kunnen ze kijken of de nazorg goed geregeld is en of de slachtoffers en samenleving het aan kunnen. Dat is op dit moment nog steeds niet overal goed geregeld', aldus Zomerdijk.

Zomerdijk was in Gelderland onder meer burgemeester van Echteld en Duiven. In die eerste gemeente kreeg hij te maken met een terugkeer van zedendelinquent Henkie van de H. naar Ochten. Van de H. had daar 21 kinderen misbruikt, maar wilde naar die gemeente terugkeren nadat hij 21 jaar was geworden en zijn jeugd-TBS verviel. Zomerdijk heeft toen hemel en aarde bewogen om dat te voorkomen.

Henk Zomerdijk.Foto: Omroep Gelderland

Dood van Anne Faber

Het nieuws van de vermissing en de dood van Anne Faber heeft Zomerdijk -net als veel anderen- behoorlijk geraakt. 'Het is een onderwerp waar ik al jaren mee bezig ben, ook als ervaringsdeskundige als voorzitter van een groep burgemeesters die heeft nagedacht over de terugkeer van zedendelinquenten naar de samenleving. Als je die terugkeer nou goed begeleid, dan kun je juist het gevaar op recidive zoveel mogelijk voorkomen. Dat is hier natuurlijk hartstikke misgegaan'.

De oud-burgemeester verbaast zich over het feit dat Michael P. -de verdachte in de zaak Anne Faber- zich zonder strenge begeleiding vrij kon bewegen. En dat ondanks het feit dat Michael P. een zedendelinquent is die nog niet uitbehandeld was. 'Hij is op een gegeven moment zelfstandig naar de verjaardag van zijn moeder gegaan. Voor hetzelfde geld was hij naar Nijkerk teruggegaan en was hij in de supermarkt de confrontatie aangegaan met zijn oude slachtoffers. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest.'

De inmiddels 27-jarige Michael P. verkrachtte in 2010 twee jonge meisjes van 16 en 17 in Nijkerk. Zomerdijk vraagt zich af of de slachtoffers in Nijkerk op de hoogte waren van het verlof. Hij vermoedt van niet, want als slachtoffers de confrontatie met hun dader niet aankunnen, kan een burgemeester de dader ook een regioverbod opleggen. 'Dat is volgens mij in Nijkerk niet gebeurd, waarschijnlijk omdat ze verzuimd hebben de slachtoffers te informeren'.

Verdachte Michael. P. Foto: ANP

DNA Michael P. op jas van Anne

Dat Michael P. betrokken is bij de verdwijning van Anne lijkt vrijwel zeker. Zijn DNA zat op de jas van Anne, meldt De Telegraaf op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) kan het verhaal bevestigen noch ontkennen. De woordvoerder van het OM wil niet meer kwijt dan dat ''alle bevindingen in het onderzoek zondagochtend hebben geleid naar P.'' Over de verdere onderzoeksresultaten wil het OM nu geen mededelingen doen in het belang van het onderzoek en omdat P. in beperking vastzit.

Tweede kans

Oud-burgemeester Zomerdijk blijft ondanks alles geloven in een tweede kans voor zedendelinquenten. 'In principe moet iemand een tweede kans krijgen, zeker als er zicht is op genezing. Als iemand uitbehandeld is en de nazorg is goed geregeld, kan dat. Zolang iemand niet is uitbehandeld, moet je dat niet willen. In het ergste geval kom je dan op een Longstay-afdeling terecht. En er zijn inderdaad zedendelinquenten die hun leven lang niet meer vrijkomen.'

Je kan als veroordeelde alleen op de Longstay-afdeling terecht komen als je TBS (dwangverpleging) opgelegd hebt gekregen van de rechter. In het geval van Michael P. was dat niet zo omdat hij niet wilde meewerken aan psychiatrisch onderzoek. Toch vindt Zomerdijk dat er ondanks dat meer moeite gedaan had moeten worden om te voorkomen dat hij zonder begeleiding kon gaan en staan waar hij wilde.

De Tweede Kamer heeft in 2012 al een wet aangenomen die het mogelijk moet maken dat ook verdachten die niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek TBS kunnen krijgen. Deze wet moet echter nog door de Eerste Kamer en die staat pas in 2018 op de agenda. Volgens Zomerdijk veel te laat: 'Het kan echt niet meer. Die regelgeving moet absoluut met de hoogste prioriteit door de Staten Generaal heen.'

