Drie overvallers in Nijmegen aangehouden door ‘find my phone’

NIJMEGEN - De politie heeft in Nijmegen in de nacht van vrijdag op zaterdag drie jongens aangehouden vanwege twee berovingen.

De drie hadden twee slachtoffers in het Kronenburgerpark onder bedreiging van een mes van hun Iphone beroofd. De slachtoffers konden een goed signalement doorgeven en ook had één van de slachtoffers het programma ‘find my phone’ geïnstalleerd. Met die app kan de eigenaar op afstand zien waar zijn telefoon op dat moment is.

Daardoor konden de vermoedelijke overvallers snel worden gevonden en aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Zetten en twee jongens van 18 uit Oss. De jongens hadden de gestolen telefoons en een mes bij zich.