Openluchtmuseum op zoek naar nieuwe directeur

ARNHEM - Willem Bijleveld, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, gaat met pensioen. Het museum is op zoek naar een opvolger.

'Dhr. Bijleveld heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt', vertelt Maaike van Dam, woordvoerster van het Openluchtmuseum. 'Hij heeft voor zichzelf besloten dat dit een mooie tijd is. Eind september hadden we de presentatie van de Canon van Nederland en dit was voor hem een natuurlijke overgang.'

Sinds 2014 directeur

Bijleveld stapte op 1 mei 2014 als directeur over naar het Nederlands Openluchtmuseum, daarvoor was hij algemeen directeur van het Nederlands Scheepvaartmuseum.