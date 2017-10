Brasserie weert mobieltjes: 'een fotootje is prima, maar bellen doe je maar buiten'

ARNHEM - Restaurant Vieux Paris in Arnhem heeft een groot bord bij de deur 'appen en telefoneren in het restaurant niet toegestaan'. Het restaurant aan het Velperplein is nu een maand open en zit bijna elke avond vol. Mensen vinden het blijkbaar prettig dat de telefoon even uit zicht is.

Eigenaar Piet van Lieshout van de brasserie kwam op het idee omdat hij zichzelf altijd enorm stoort aan appende of telefonerende restaurantbezoekers. "Ik denk dan: ga uit eten met de mensen met wie je zit te appen. Het gaat er tijdens een diner om dat je het leuk hebt met de mensen met wie je daar bent." Daarom besloot hij bij de ingang een bord te hangen en ook op de menukaart staat dat bellen en appen niet is toegestaan. "Het is bij ons altijd gezellig. Mensen praten echt met elkaar. Onze klanten vinden het prettig dat de telefoon uit beeld is."

'Belangrijk telefoontje mag, maar loop even naar buiten'

Toch zijn er ook in Vieux Paris nog wel eens mensen die snel op hun telefoon kijken. "Als mensen even snel een bericht lezen dan zeg ik er niks van, maar als ze herhaaldelijk naar hun scherm zitten te kijken dan zeg ik er wel wat van. Vaak krijg ik dan een verschrikte reactie en bergen ze de telefoon weer op." Je telefoon in een bakje leggen is niet nodig. "Nee hoor. Als mensen even een foto willen maken is dat prima. En natuurlijk kunnen mensen een belangrijk telefoontje beantwoorden, als ze dan maar wel even naar buiten lopen om het gesprek te voeren."