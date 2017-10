Arnhemse markt rond jaar 1600 virtueel te bekijken

ARNHEM - Door een nieuwe Virtual Reality Tour wordt het oude Arnhem, van voor de Tweede Wereldoorlog, zo veel mogelijk zichtbaar gemaakt.

'We maken een app waarin je de markt virtueel kan zien rond 1600, 1830, 1930, 1935, 1945 en 2017', vertelt Meet Becker van Prodesse Conamur, het Arnhems Historisch Genootschap. 'Arnhem was rond 1600 echt prachtig, het was een hele levende middeleeuwse stad. De markt was wel veel kleiner.'

'Het stadhuis stond namelijk op de rand van het plein , maar daardoor werd het plein ook kleiner', gaat Becker verder. 'Maar ook toen had je daar de rechtspraak, of het Hof van Gelre, een soort provinciehuis.'

Nog even wachten

Virtueel op de markt staan laat nog even op zich wachten. 'Op 24 november wordt de app pas gelanceerd, en dan kan je de markt ook virtueel zien', vertelt Becker.