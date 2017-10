Brand bij bedrijf op industrieterrein Aalten

AALTEN - de brandweer kreeg rond één uur een brandmelding bij een bedrijf aan de Broekstraat op het industrieterrein in Aalten.

Bij de brand zijn grote zwarte rookwolken te zien. Volgens de brandweer gaat het om brandend isolatiemateriaal, waardoor veel rook ontstaat.

De brandweer is inmiddels met verschillende voertuigen ter plaatse. Een nabijgelegen woonhuis is ontruimd. Voor zover bekent werken er geen mensen in het pand.