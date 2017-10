IJverige Mohammed Rayhi: NEC moet gewoon kampioen worden

NIJMEGEN - Mohammed Rayhi was de opvallendste speler aan de kant van NEC tegen RKC. 'Ik maak belangrijke goals en voel veel vertrouwen.'

De aanvaller scoorde de 2-0 en verzuimde na rust om nog een goal te maken. 'Er sloop wat gemakzucht in', stelde Rayhi. 'We dachten misschien deze is al gespeeld. Achterin waren er echt scherp. We hebben niks weggegeven. Maar na rust laten we het zitten om er nog meer te maken. Toch hebben we deze wedstrijd ook weer zakelijk uitgespeeld.'

Spits Sven Braken scoorde de 1-0 na een vrije trap van Groenevelt. Braken keek echter vooral naar zijn defensie. 'Wat overheerst is dat we de nul hebben gehouden. De eerste keer dit seizoen. Dat is lekker en belangrijk. Ik zie zeker een stijgende lijn. We weten dat we een goede ploeg hebben, maar het wordt ook steeds meer een team. Dat zag je ook al bij Fortuna.'

Rayhi is overtuigd van een mooi seizoen. 'We staan nu nog derde, maar er zijn nog zo veel wedstrijden. Het seizoen is nog lang. We hadden een stroeve start, maar het loopt steeds beter. Ja, wij moeten inderdaad kampioen worden met deze groep. 100 procent.' Tegen RKC was de technisch begaafde aanvaller trefzeker met de 2-0. 'Ik maak belangrijke goals, voel het vertrouwen. Deze lijn wil ik doortrekken.'

MVV won thuis van Fortuna waardoor NEC niet steeg naar plek twee. 'Daar baal ik wel van', reageerde Braken met een lach. 'Ik ben toch Maastrichtenaar en je ze staan nu nog boven ons.'