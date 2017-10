Toptalent Ferdi Kadioglu tekent nieuw contract bij NEC tot zomer 2021

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu heeft zijn contract bij NEC opengebroken en verlengd tot 2021.

Bij NEC was afgelopen zomer veel te doen rondom het grootste talent van de club. De 18-jarige middenvelder liet zich zien in de eredivisie en kon rekenen op veel interesse. Meest concreet was Vitesse, maar NEC liet Kadioglu niet gaan. Na de wedstrijd tegen RKC meldde de clubleiding plotseling dat het contract met de geboren Arnhemmer is verlengd tot 2021.

Kampioenschap

Kadioglu gelooft dus in de toekomstplannen van NEC. 'Het is heel mooi dat ik nu teken. Ik heb het vertrouwen van de club gekregen en heb dat ook teruggegeven denk ik. Ik ben blij dat de periode van de zomer voorbij is. Nu op naar het kampioenschap', zegt de net 18-jaar geworden speler.

Ontzettend trots

Technisch directeur Remco Oversier was uiteraard in zijn nopjes. 'Er komt echt ontzettend veel op je af, maar uiteindelijk heeft hij zijn rug gerecht. Dat heb je onwijs goed gedaan', stelde Oversier. 'We hebben een keer met elkaar gesproken en na de transferperiode nog een keer. Wij zijn ontzettend trots dat dit gelukt is en dat moeten we ook zijn. Ferdi is een heel mooi exponent van onze club. Op alle fronten. En dit is uiteraard ook een groot compliment aan onze jeugdopleiding.'