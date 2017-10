Polonaise! Het wordt zondag 24 graden

Deze zaterdag tikt het kwik al zo'n 19 graden aan. In het oosten en westen van onze provincie wordt het zelfs nog 1 à 2 graden warmer. Wel is er kans op bewolking.Het echte zomerse weer begint zondag. Plaatselijk kan de temperatuur dan oplopen tot zo'n 24 graden.

Maandag zou nog wel eens warmer kunnen worden en dat is bepaald geen slecht nieuws voor de herfstvakantie... Wie overigens in Hattem woont, heeft pech. De herfstvakantie begint daar een week later.

Juichstemming bij Meteo Group

Het prachtige weer nodigde de weermensen bij Meteo Group uit Wageningen uit tot een feestje. Zo blij zijn ze met het mooie weer. Kijk maar eens naar deze video!

Mooi weer dankzij orkaan

Het mooie weer van dit moment hebben we te danken aan orkaan Ophelia, zo vertelde weervrouw Moniek Wulms van Meteo Group op Radio Gelderland nadat ze klaar was met de polonaise. Het wrange is dat ze in Ierland juist veel last hebben van de nasleep van de orkaan.