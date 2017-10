Verpleeghuis in Epe doet het helemaal anders

'We hebben geen tijdsdruk meer', zegt verzorger Germa Brands. 'Als het werk om twaalf uur klaar is, is het goed. Als iemand wil uitslapen, is het goed. Eten we om vijf uur is het goed, is het half zes is dat ook goed. Het maakt niet meer uit.'

Geen werkdruk meer

Tijdschema's hebben de medewerkers van het verpleeghuis in Epe, waar 29 demente ouderen wonen, helemaal losgelaten. Gevolg: veel meer rust en ontspanning.

Germa: 'Vroeger haalden we mensen soms al om 7.00 uur uit bed omdat we anders ons schema niet zouden halen. Toen waren mensen, hoe erg ook, veel meer een nummer. Nu mogen mensen zelf bepalen hoe laat ze uit bed komen en hebben we ook echt tijd voor ze. Dat voelt zo goed.'

Veel werkzaamheden doen Germa en haar collega Joy Binnekamp samen met de bewoners. Een was 'weg vouwen', lukt de 89-jarige demente mevrouw Ten Napel nog prima. 'Het geeft de bewoners juist heel veel voldoening dat ze nog met werkzaamheden mee kunnen helpen. Ze hebben alleen met sommige dingen een klein beetje hulp nodig', vertelt verzorgende Joy.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Mantelzorgers

De mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk voor het reilen en zeilen in het verpleeghuis. Veel van hen koken regelmatig en doen leuke dingen met de bewoners.

Zo komt Jannie Dijkkamp iedere dag naar de Nieuwe Antoniehof om haar vriendin Gerry, die sinds december in het verpleeghuis woont, te bezoeken. Jannie verzorgt dagelijks Gerry haar haar en wandelt met haar in de grote tuin. Ook kookt ze regelmatig voor de andere bewoners en schenkt ze thee. 'Ik vind het hier echt uniek. Dat kleinschalige, ook met de andere mantelzorgers samen. Je voelt je verbonden.'

Dat gevoel herkent ook Jenneke ten Napel die drie keer in de week vanuit Amersfoort haar moeder bezoekt die sinds februari hier woont. 'Mijn moeder zag er van tevoren heel erg tegenop om hier naartoe te gaan, maar alles is heel goed gegaan. Mijn moeder zegt altijd dat iedereen hier in de Antoniehof heel lief voor haar is, hè mam?' 'Ja, ik heb nooit geen klachten', zegt een lachende mevrouw Ten Napel.

Jaren 60

Het verpleeghuis in Epe onderscheidt zich verder van andere verpleeghuizen door de inrichting. Het hele gebouw is met hulp van het Nederlands Openluchtmuseum ingericht met elementen uit de jaren 60. Dit zorgt voor herkenning bij de bewoners, waardoor ze makkelijker hun draai vinden. Ook slapen de bewoners hierboven en is de gezamenlijke woonkamer beneden, net als vroeger thuis.

'Het ultieme voorbeeld'

Vrolijke bewoners, blije mantelzorgers en tevreden personeel. Voor veel andere zorginstellingen reden om delen van het concept in Epe over te nemen. Door het Sociaal Cultureel Planbureau wordt het verpleeghuis in elk geval genoemd als het ultieme voorbeeld hoe zorginstellingen hun huizen moeten inrichten.

Verzorger Germa Brands: 'Voor ons is dit heel normaal, maar dat is het nog lang niet overal en dat is jammer. Het zou mooi zijn als dit overal kan. En het kan wel, het is wel te realiseren.'