Burgemeester grijpt in: 'stankwoning' vol rotzooi wordt opgeruimd

De eigenaar van de woning overleed enkele weken geleden. In zijn huis staan onder andere bierblikken en vuilniszakken. Nadat de overleden man was opgehaald, is zijn huis niet schoongemaakt. Niemand voelde zich verantwoordelijk om dat te doen.

Voor de buren was de stank niet te harden. Hij klopte bij verschillende instanties aan met de vraag om de woning schoon te maken. Maar overal kreeg hij nul op het rekest.

Warm weekend voor de deur

Het probleem is dat de flat van de overleden man een koopwoning is. De gemeente Rheden - waar Velp onder valt - stelde eerder tegen Omroep Gelderland dat ze geen juridische basis heeft om de woning binnen te treden. Ook is tevergeefs contact opgenomen met de nabestaanden.

Nu grijpt de burgemeester toch in, onder meer doordat er een warm weekend voor de deur staat. De gemeente gaat kijken hoe de schoonmaakkosten verhaald kunnen worden. Het zou gaan om zo'n 10.000 euro.

