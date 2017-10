Overval kapsalon: politie laat verdachte van 14 jaar vrij

APELDOORN - De politie heeft na de overval deze week op een kapsalon in Apeldoorn een 14-jarige verdachte uit die plaats vrijgelaten. De jongen bleek met de overval, dinsdagavond, niets te maken te hebben.

De politie hield kort na de overval op de kapsalon in De Eglantier vier jongens aan; het ging om 3 Apeldoorners van 14, 16 en 19 jaar en een 14-jarige jongen uit Vorden. Hij is inmiddels 15.

Een van de jongens, die in het bezit was van een vuurwapen of iets wat er sterk op leek, kwam de zaak binnen en eiste geld. De anderen stonden buiten op de uitkijk.

De jeugdige overvallers gingen er na de overval te voet vandoor. Onmiddellijk werd een oproep via Burgernet verspreid. Ook een politiehelikopter werd ingezet.