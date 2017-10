NEC wil vanavond doorstoten naar 2e plaats in Jupiler League

NIJMEGEN - NEC gaat vanavond tegen RKC Waalwijk voor de tweede plaats in de stand. Bij een nederlaag van Fortuna Sittard tegen MVV lukt dat.

19.10 uur: Bij NEC ontbreekt verdediger Golla door een blessure in de rechterknie. Hij wordt vervangen door Buwalda. In het elftal van trainer Bogers is weer een basisplaats voor Ferdi Kadioglu. De sierlijke middenvelder ontbrak tegen Fortuna Sittard vorige week vanwege interlandverplichtingen.

Opstelling: Delle; Heinloth, Buwalda, Van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.00 uur: NEC is het aan zijn stand verplicht vanavond drie punten te pakken in de eigen Goffert.

18.50 uur: de eerste spandoeken zijn al opgehangen