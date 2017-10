Liveblog: NEC maakt in drie minuten twee goals en lijkt duel voor rust al te beslissen

TUSSENSTAND NEC - RKC 2-0

61e: Grote kans zo waar voor RKC. Steekbal op Voskamp maar die laat een open kans liggen.

58e: NEC wervelt (nog) niet zoals voor rust. Wel twee schietkansen voor Rayhi, eentje ging over en deze wordt gepakt door de keeper van RKC.

Het NEC-lied wordt luidkeels gezongen door trouwe fans

GOAL 45e!! 2-0 NEC. Braken nu aan de basis. Zijn schot wordt nog gekraakt, maar Rayhi weet wel raad met de afvallende bal. Met een volley in de korte hoek is het raak. Uitstekende eindspurt van de eerste helft van NEC.

GOAL 42!!: De 1-0 die niet kon uitblijven. Sven Braken brengt 1-0 fraai op 1-0. Prima assist van de actieve Groenveld. Dik verdiend na een aarzelend begin. Van deze tegenstander moet dit NEC ruim kunnen winnen.

40e : NEC gooit de druk er meer en meer op. RKC wankelt. Publiek doet volop mee

30e: goed werk van Rayhi die Groeneveld in staat stelt uit te halen. De bal wordt geblokt door Drost. NEC is beter maar RKC is hier duidelijk gekomen om tijd te rekken, overtredingen te maken en de Nijmegenaren dus te ontregelen.

24e: Lage vrije trap van Breinburg is gevaarlijk, maar kan worden weggewerkt.

22e: Kadioglu met de eerste grote kans voor NEC. Hij strandt met een schot links in het zestienmetergebied op keeper Etienne Vaessen, de zoon van voormalig Vitesse-voorzitter Jos Vaessen.

Ondertussen komt er goed nieuws vanuit Maastricht. MVV staat voor tegen Fortuna, gunstig voor NEC.

15e: Heerlijk nazomer weer in Nijmegen, maar veel te genieten valt er nog niet.

10e: Openingsfase is voor de thuisploeg. Dreigend, maar nog zonder grote kansen. RKC komt hier vooral om tegen te houden en te counteren.

20.00 uur: NEC - RKC gaat beginnen. Op de rug met nummer 4 Ted van de Pavert

19.55 uur: Prachtig gebaar van de RKC-aanhang. Een doek met de afbeelding van Remco Oversier die RKC redde van een faillissement. Hij is nu technisch directeur van NEC.

19.45 uur: Voor Adrie Bogers (links op de foto) is het een speciale wedstrijd. De coach van NEC voetbalde zelf 250 wedstrijden voor de tegenstander van vanavond RKC Waalwijk. Rechts collega Peter van den Berg.

Foto onder: warming-up NEC

19.30 uur: ook de Mascotte meldt zich aan de rand van het veld

19.40 uur: weer een shirtje verkocht. Hoe beter de resultaten, hoe meer omzet uiteraard in de fanshops.

19.15 uur: Het belooft een drukke avond te worden in de Goffert. Het prachtige weer en de goede prestaties van de laatste weken spelen daarbij ongetwijfeld een rol.

19.10 uur: Bij NEC ontbreekt verdediger Golla door een blessure in de rechterknie. Hij wordt vervangen door Buwalda. In het elftal van trainer Bogers is weer een basisplaats voor Ferdi Kadioglu. De sierlijke middenvelder ontbrak tegen Fortuna Sittard vorige week vanwege interlandverplichtingen.

De opstelling is zoals Omroep Gelderland die donderdagochtend al meldde:

Delle; Heinloth, Buwalda, Van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groenveveld.

19.00 uur: NEC is het aan zijn stand verplicht vanavond drie punten te pakken in de eigen Goffert. RKC staat 18e, NEC 3e.

18.50 uur: de eerste spandoeken zijn al opgehangen