Tranen bij doodzieke Leendert: hij gaat naar The Rolling Stones

Groot was de verrassing dat er alsnog kaartjes waren, een oproep in het programma Gelderland Helpt van Omroep Gelderland had zijn uitwerking niet gemist.

'Helemaal super', reageerde een hevig geëmotioneerde Bennekommer toen hij hoorde dat hij zondag toch bij The Stones is. Van Dis liet zijn tranen de vrije loop.

De tekst gaat verder onder de video.

De man kreeg vijf jaar geleden te horen dat hij ALS heeft. Zijn conditie is zo hard achteruitgegaan dat hij inmiddels 24 uur per dag zorg nodig heeft. Van Dis verhuist binnenkort naar Het Dorp in Arnhem.

Zie ook: Nog één wens van Leendert