Een fotoboek over de Waal waar de bril bij op moet

Andrea wordt met haar speciale techniek soms ook wel geplaagd. 'Even mijn bril opzetten' hoort ze dan, maar het gaat om een bestaande fototechniek. ICM, oftewel Intentional Camera Movement, is een techniek met een bewegende camera in combinatie met een langere sluitertijd.

Andrea houdt van deze techniek. Het maakt de foto's zachter zegt ze. Misschien daarom ook dat het fotoboek zich ook goed leent voor een combinatie met poëzie. Samensteller Wim Huijser heeft daarom een selectie gemaakt van gedichten met als thema de rivier en aan het boek toegevoegd.

Het boek wordt zaterdag 21 oktober gepresenteerd.