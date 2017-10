Verstand op nul en ruimen: 'Kijk maar rond. Ze zijn allemaal dood'

Het was niet meer mogelijk om de beesten in leven te houden. Dat was voor de boer onbetaalbaar geworden. Zijn andere stal had hij al geruimd en schoongemaakt.

Wat nu over is, zijn zo'n veertig testkippen om te kunnen testen of de schuur nu vrij is van fipronil. 'Veertig kippen zijn natuurlijk niet de bedoeling. Je moet volle bak draaien om levensvatbaar te blijven.'

Elkaar helpen

De buurman van Van Remmen is ook gekomen om te helpen ruimen. 'Als we elkaar een beetje helpen kunnen is dat natuurlijk wel mooi', zegt Willie Schut. 'En vooral in deze tijd' voegt hij eraan toe.

Volgende week gaat Van Remmen de schuur schoonmaken. Ondertussen is hij druk bezig met solliciteren voor ander werk. De kans dat hij in de toekomst boer blijft, heeft hij opgegeven.

Anti-luizenmiddel in eieren

Eerder dit jaar werd bekend dat fipronil in eieren terecht is gekomen. Dit anti-luizenmiddel kwam daarin terecht doordat het Barneveldse bedrijf Chickfriend bloedluis bij leghennen bestreed met het verboden middel fipronil.

Hoewel het eten van besmette eieren je niet direct ziek maakt, oordeelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er wel sprake was van gevaar voor de volksgezondheid. Miljoenen eieren werden vernietigd, tientallen bedrijven gingen op slot en de schade loopt in de tientallen miljoenen.

Stallen vaak schoonmaken

Fipronil blijkt lastig te verwijderen en de stallen moeten vaker schoongemaakt worden dan eerder gedacht. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert pluimveehouders met soda en waterstofperoxide te werken. Nog steeds worden eieren vernietigd en kippen gedood, omdat pluimveehouders het anti-luizenmiddel niet kwijtraken.

