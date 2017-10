Van der Werff en Kruiswijk voorlopig niet terug bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse kan zich nog maar weinig personele tegenslagen veroorloven nu de duels zich weer in rap tempo opvolgen. Vooral de blessures van Arnold Kruiswijk en Maikel van der Werff laten zich gelden.

Beide centrumverdedigers zitten al geruime tijd in de lappenmand en keren voorlopig ook niet terug in de selectie van Vitesse. Trainer Henk Fraser bevestigde op Papendal dat zowel Kruiswijk en Van der Werff de komende weken nog niet inzetbaar zullen zijn. Frustrerend volgens Fraser. 'Sommige blessures vergen nu eenmaal veel tijd.' Kruiswijk heeft last van rug, Van der Werff ligt er uit met een knieblessure.

Te makkelijk

Vooral Arnold Kruiswijk heeft nog maar weinig gespeeld dit seizoen. In de succesvolle vorige jaargang was de Groninger één van de steunpilaren van het elftal en miste hij weinig. Kruiswijk kampt met rugklachten die maar niet verdwijnen. 'Het blijkt vervelender dan gedacht', zegt Fraser. 'Maar hij baalt daar zelf het meest van. Waarom dit zo lang duurt? Zo ver ben ik nog niet gegaan. Je vraagt vooral wanneer ik er weer op rekenen. Maar dat blijkt dus moeilijk in te schatten. Soms denk je er wat makkelijker over dan eigenlijk zou moeten en misschien heeft hij dat zelf ook wel gedaan.'

Oude Kotte en Bosz

Fraser haalt daarom Thomas Oude Kotte en Gino Bosz bij de selectie voor het duel met Heracles. 'We zitten wel met dun op dit moment in de centrale verdedigers. Hebben dan weinig achter de hand als dit gebeurt', beaamt de coach. 'Maar met Jong Vitesse kunnen we nog wel wat schuiven.'