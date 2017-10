Groei arbeidsmarkt blijft achter in de Achterhoek

ELST - De Achterhoek blijft achter in de groei van de arbeidsmarkt voor 2017 en 2018. Die conclusie is op te maken uit een publicatie die het UWV vandaag naar buiten heeft gebracht over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er wordt wel een groei verwacht van het aantal banen, maar van niet meer dan 1,2 procent. Terwijl de landelijke groei 2,1 procent is.

Volgens het UWV is de landelijke groei van de werkgelegenheid vooral gekoppeld aan de sterk groeiende dienstverlenende sectoren. In de Achterhoek zijn die naar verhouding minder vertegenwoordigd en daarmee zou de minder sterke groei logisch te verklaren zijn.

Minder groei niet per se erg

Volgens Jörgen Zegel van het UWV is het niet per se erg als de groei ergens iets minder hard gaat: 'Er zijn verschillende aspecten die meespelen en het is maar net hoe de verhoudingen liggen. In de Achterhoek is er bijvoorbeeld wel een flinke daling van het aantal WW-uitkeringen, maar er is ook een flinke vergrijzing. Onder zulke omstandigheden is het zelfs helemaal niet erg dat de groei minder hard gaat.'

De groei van de arbeidsmarkt is niet nieuw. Na de crisis die in 2008 inzette, is er sinds 2014 overal weer een groei van de arbeidsmarkt te zien en die houdt voorlopig dus nog steeds aan.

Gelijke tred Gelderse regio's

In de andere Gelderse regio's houdt de groei van de werkgelegenheid veelal gelijke tred met de landelijke groei of zit het er net één of twee tiende procent onder. Het UWV presenteerde vandaag de cijfers en had in Elst een bijeenkomst over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daar werd met wethouders van verschillende Gelderse gemeenten gesproken over trends en ontwikkelingen. Daarbij kwam bijvoorbeeld aan bod hoe scholing beter op arbeid kan aansluiten.