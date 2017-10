Beginnende meesters krijgen hulp: 'Mannen zijn toch anders dan vrouwen'

DOETINCHEM - Er zijn nog steeds weinig mannen in het basisonderwijs. Het aantal aanmeldingen voor de pabo is de laatste jaren wel toegenomen, maar veel mannelijke studenten haken in de loop van hun studie alsnog af. In Doetinchem proberen ze daar wat aan te doen.

Deze vrijdag is het maatjesproject van start gegaan: Achterhoek meestert. Hiermee willen werkende meesters mannelijke studenten van de pabo in Doetinchem door hun studie heen helpen.

'Als ze op stage gaan is dat toch vaak lastig', zegt onderwijsmanager Jorik Huizinga van Iselinge Hogeschool in Doetinchem. 'Ze zitten dan toch meestal tussen heel veel vrouwen en hadden van tevoren een ander beeld.'

Biertje drinken

Jongens haken veel veel vaker af dan meisjes, weet Huizinga. 'Het aantal jongens dat afstudeert is de laatste jaren ongeveer 20 of 25 procent.'

Een mannelijk maatje kan op twijfelmomenten tijdens de studie hulp bieden. Het is de bedoeling dat studenten gekoppeld worden aan een ervaren meester.

'Een soort buddy', zegt Remco Groot, een van de leerkrachten die zich heeft aangemeld. 'Het idee is dat we af en toe dingen samen doen, bijvoorbeeld een biertje drinken, maar dat ze ook terecht kunnen met vragen en problemen. Mannen zijn in sommige dingen toch anders dan vrouwen. '

'Meester zijn is leuk'

Voor de eerste bijeenkomst op het Iselinge hebben zich volgens Huizinga bijna 40 studenten aangemeld. 'Dat geeft aan dat er wel behoefte aan is.' Remco Groot is enthousiast. 'Ik vind vast wel een maatje. Meester zijn is leuk en dat wil ik heel graag overbrengen!'

Na 'Achterhoek meestert' is het de bedoeling dat er ook een 'Arnhem meestert' van start gaat, in samenwerking me Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.