Gijzelnemer met nep-bomvest Frans S. komt niet vrij

De Arnhemmer gijzelde die dag vier handhavers van de gemeente Arnhem. Dit deed hij in een wijkpost aan de Hommelsestraat.

Twee van hen liet S. al snel gaan. Ze moesten een brief aan de politie overdragen. Wat in die brief stond, is niet bekend.

Tijdens de gijzeling sloot de politie de wijk Klarendal hermetisch af. De gijzeling duurde uren. Uiteindelijk overmeesterde een arrestatieteam de Arnhemmer; hij moest zich op straat uitkleden, omdat hij had verklaard een bomvest te dragen.

Het bomvest bleek nep te zijn. Wel had S. messen bij zich.

Zie ook: