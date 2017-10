Bruns wil winnen van zijn oude club Heracles, 'en dan naar België'

ARNHEM - Vitesse wacht na een korte rustperiode opnieuw een zware serie met wedstrijden die kort op elkaar volgen. Middenvelder Thomas Bruns staat zondag tegenover zijn oude club, Heracles Almelo. Hij is er klaar voor.

'We speelden 7 wedstrijden in 20 dagen ongeveer', zegt de Tukker, die zondag tegenover zijn oude werkgever Heracles Almelo staat. 'Dat vraagt veel, maar we hebben even tijd gehad om het lichaam weer op orde te krijgen. Een aantal heeft ook interlands gespeeld afgelopen weken, dus zo'n periode heeft voor- en nadelen. Het verschilt per speler.'

Rust in het hoofd

Bruns is een vaste waarde op het middenveld en speelde bijna altijd 90 minuten. 'Goed rusten en eten is heel belangrijk. Dat heb ik nu even kunnen doen. Een vriend van mij, Ola John (ex-FC Twente, RvdM) was terug uit Portugal. We hebben getennist en lekker gegeten. Ook met de familie doe je leuke dingen, dan heb je ook automatisch wat meer rust in je hoofd. Iedere speler kijkt wat nodig is voor zijn lichaam.'

Oude cluppie

Nu wacht Vitesse dus weer een loodzware periode. 'Eerst maar eens zondag tegen mijn oude cluppie en dan naar België. Wat we daar van moeten verwachten, weet ik eerlijk gezegd niet. Echt weer een wedstrijd op zich', zegt Bruns over het Europa League-duel met Zulte Waregem. 'En daarna is het uit naar Heerenveen en dan spelen we drie keer thuis.'

Aanvallend voetbal

'We moeten zondag drie punten pakken', is de aanvallende middenvelder helder. 'Mijn afscheid heb ik daar al gehad na Roda JC. Dat was mooi en goed geregeld. Ik zal wel even goed moeten opletten dat ik niet de verkeerde kleedkamer inloop', grapt Bruns, die zijn carrière begon in de jeugd van FC Twente en vervolgens zes jaar voor Heracles Almelo uitkwam.

'Wat ik zondag verwacht zijn twee teams die vol voor de punten gaan. Een open wedstrijd denk ik met aanvallend voetbal.'