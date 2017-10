'Patat halen moet op lijst immaterieel erfgoed'

ARNHEM - Even naar de snackbar om de hoek voor een snack en wat friet met mayonaise, heel veel Gelderlanders doen dat een keer per week. Ubel Zuiderveld uit Bredevoort vindt dat die gewoonte op de lijst voor immaterieel erfgoed thuishoort.

'Het is eigenlijk een idee van jaren geleden', vertelt Zuiderveld bij De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Als je het goed bekijkt, hebben we restaurants, cafés en cafetaria's in Nederland. Die eerste twee zijn geen typisch Nederlandse eetconcepten. Maar cafetaria wel, net als koek-en-zopie overigens.'

De Achterhoeker schrijft al bijna dertig jaar over de wondere wereld van het sissende vet. Hij is de officieuze patatprofessor van ons land en doet de aanvraag namens het Nederlands Frituurcentrum. Het centrum ging niet over één nacht ijs.

Frikandel, kroket of bamischijf

'We hebben ook gesproken over bijvoorbeeld de frikandel. Deze is typisch Nederlands. Maar dan blijf je aan de gang, want dan moet je ook de kroket of de bamischijf nemen. Uiteindelijk hebben we besloten om onze snackbarcultuur in te dienen. Nergens ter wereld zie je dit bijzondere eetconcept.'

Op de lijst van immaterieel erfgoed staan verder onder andere de jaarlijkse autorace in Aalten, de kermiscultuur en de Kinderpostzegelactie.

