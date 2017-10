Gelderse campings profiteren van mooie weer

OTTERLO - Het is deze week druk op de Gelderse campings. Dat is het ieder jaar tijdens de herfstvakantie, maar dit keer lijkt het nog drukker vanwege het mooie weer. 'De campingtenten, de boslodges en de huisjes zitten allemaal vol', zegt een medewerker van camping De Wije Werelt bij Otterlo.

En daar blijft het niet bij: 'Ook de plekken voor caravans zijn goed gevuld. De drukte begon al in het weekend. Veel mensen boekten in de loop van de afgelopen week nog toen duidelijk werd dat het zo'n mooi weer zou worden. En er zijn deze week ook gasten die het warm genoeg vinden voor een tent, dus ook die plekken worden bezet.'

Meeste scholen vrij

Ook andere campinghouders laten weten dat de campings goed bezet zijn. In het grootste deel van de provincie is het deze week herfstvakantie. In de regio's Zuid- en Midden Nederland - waar het grootste deel van de provincie onder valt - zijn de basisscholen en het voortgezet onderwijs vrij. De regio Noord is volgende week vrij.