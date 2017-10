Clubhuis Satudarah in Apeldoorn 1 jaar dicht

APELDOORN - Het clubhuis van Satudarah in Apeldoorn, aan de Laan van Westenenk, blijft nog een jaar gesloten. Dat heeft burgemeester John Berends besloten.

Berends schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het clubhuis 12 maanden 'op slot gaat' op grond van de Opiumwet en de Drank- en Horecawet. De motorclub is vandaag op de hoogte gesteld.

Op 30 september moest het clubhuis op last van de gemeente dicht. Berends heeft nu besloten dat het onderkomen van Satudarah voorlopig dicht blijft.

Drugs en wapens

In het clubhuis zijn onder andere cocaïne en heroïne aangetroffen. De hoeveelheid is zo groot dat die gezien kan worden als handelsvoorraad. Ook zijn er verschillende gevechtswapens, pepperspray en een vlindermes gevonden. Bovendien runde de motorclub in het clubhuis zonder vergunning een bedrijfsmatige bar.

