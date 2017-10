Ruim kwart miljoen handtekeningen Anne Faber-petitie

ARNHEM - Het gaat heel hard met de petitie over Anne Faber. De digitale oproep van een Dordtse moeder van drie kinderen is inmiddels door meer dan 250.000 mensen ondertekend. In de petitie wordt gevraagd om een wetsverandering, na de dood van de in Gelderland opgegroeide Anne Faber.

De petitie werd donderdag gestart en vrijdagmiddag 15.30 uur was de grens van 200.000 digitale handtekeningen bereikt. De mensen die de petitie hebben ondertekend, willen dat de wet wordt veranderd zodat zedendelinquenten nooit meer kunnen toeslaan. Ook willen de ondertekenaars een onderzoek naar de kliniek waar verdachte Michael P. verbleef. Hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Henny Sackers reageerde eerder op de petitie door te stellen dat het rechtssysteem niet faalt. 'De dood van Anne is ronduit verschrikkelijk en mij lijkt de eerstverantwoordelijke voor de dood van Anne de vermoedelijke dader Michael P. Daar zit de kern en niet zozeer wat de petitie-indieners het falend rechtssysteem noemen', aldus Sackers. 'Onwenselijke situatie' P. kreeg geen tbs omdat hij weigerde mee te werken aan het onderzoek. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie antwoordt in Kamervragen na de dood van Anne Faber het 'onwenselijk te vinden dat rechters verdachten om die reden niet kunnen beoordelen op psychische stoornissen', schrijft de NOS. Blok verwijst naar een wetsvoorstel dat rechters meer mogelijkheden geeft, dat ter behandeling in de Eerste Kamer ligt. Rechters kunnen daarmee vaker tot het oordeel komen dat een verdachte naast gevangenisstraf ook tbs moet krijgen. Zie ook: Hoogleraar nuanceert petitie

