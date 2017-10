Henk Fraser wil met Vitesse ook op Papendal besloten kunnen trainen

ARNHEM - Omdat de club geen eigenaar is van het stadion, kan Vitesse niet zo vaak besloten trainen als het zou willen. Trainer Henk Fraser wil daarom ook op Papendal af en toe even geen pottenkijkers.

Bij clubs als Ajax, Feyenoord en PSV is het gebruikelijk dat een groot aantal trainingen achter gesloten deuren worden afgewerkt. Ook in de subtop bij AZ en FC Utrecht komt het regelmatig voor, terwijl het in Engeland en Duitsland zelfs de normaalste zaak van de wereld is. Omdat wedstrijden steeds vaker beslist worden op details en tegenstanders alles van elkaar weten, sluiten trainers graag de poort waardoor onder meer media geen informatie kunnen verspreiden over tactische zaken zoals bij spelhervattingen.

Storend

Fraser liet al eerder weten voorstander te zijn van wat meer besloten sessies bij Vitesse. 'Het kan in verschillende opzichten heel belangrijk zijn', zegt de oefenmeester. 'Ik vind het storend dat het niet kan. Ik ga dat niet ontkennen. Voor een club als Vitesse zou je naar een oplossing moeten zoeken, want wat mij betreft is het een grote tekortkoming dat we nu afhankelijk zijn van een aantal factoren.'

Doorslaggevend

Ook deze week had Vitesse graag één dag besloten getraind, want de meeste trainingen wil Fraser gewoon openbaar houden. 'Dat moet je de supporters ook niet aan doen, maar tegen sommige tegenstanders kan het in mijn ogen doorslaggevend zijn.' Zondag spelen de Rolling Stones echter in een volgepakt Gelredome en zijn er dagen nodig om de vele voorbereidingen te treffen. 'Niet de eerste de beste', glimlacht Fraser over de Britse rockband. 'Ik vind het wel mooie muziek, maar ik focus mij vooral op mijn eigen wedstrijd. Dat is al zwaar genoeg.'

Groene doeken

Fraser heeft echter ook een oplossing waar hij werk van wil maken. 'Je kunt ook hier op Papendal één van de velden afzetten met om het hek van die groene doeken. Wat je bijvoorbeeld ook rondom tennisbanen ziet. Hier zou dat ook moeten kunnen. Daar zal over gesproken worden en eigenlijk doen we dat al', verklapte de coach van Vitesse.