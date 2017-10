Ouderenbond wijst acht Gelderse seniorvriendelijk ziekenhuizen aan

NIJMEGEN - Nederlands grootste seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft acht Gelderse ziekenhuizen het keurmerk seniorvriendelijk gegeven.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft voor de derde keer op rij het keurmerk gekregen. 'Dit is opnieuw erkenning voor onze inspanningen om het ziekenhuis een veilige plek te maken. Met passende zorg voor iedere oudere die CWZ bezoekt', zegt Lesley Kuipers, ouderenarts bij het CWZ.

Rijnstate (locatie Arnhem), Sint Maartenskliniek Nijmegen, Radboudumc, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Gelre Ziekenhuizen (locatie Apeldoorn), Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland kregen ook het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

'Opsteker voor het hele ziekenhuis'

'Alle medewerkers die kwetsbare ouderen tegenkomen, zijn extra opgeleid en we hebben een sterk consultatieteam bij aanvullende vragen en zorg. Wij zijn ook trots op de samenwerking met de partners in de regio', vertelt Kuipers. 'Het kwaliteitskeurmerk voor de derde keer op rij behalen is een echte opsteker voor het hele ziekenhuis.'

'We beperken ons niet tot speciale voorzieningen voor de meest kwetsbaren, maar zorgen voor hoge kwaliteitszorg en aandacht voor alle ouderen. En als het nodig is, geven we maatwerk.'

14 kwaliteitscriteria

KBO-PCOB beoordeelt voor het keurmerk op veertien verschillende kwaliteitscriteria, zoals beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters (een ander woord voor ouderenartsen), goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

De ouderenbond KBO-PCOB heeft ruim een kwart miljoen leden.