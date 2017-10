Beloning van 10.000 euro voor gouden tip maïsvandaal

WAMEL - De drie gebroeders Reijnders hebben een melkveebedrijf in Wamel en verbouwen maïs, donderdag kwamen ze er achter dat ook zij slachtoffer zijn geworden van de 'maïsvandaal'. De broers willen dat het stopt, en loven daarom een grote beloning uit.

De laatste tijd zijn verschillende boeren in het Land van Maas en Waal de dupe geworden van vandalisme. Eerder werden hooibalen vernield, metalen pinnen aan maïsplanten gemaakt en andere maïsplanten kapot gemaakt met onder andere spijkers. Bij de gebroeders Reijnders zijn donderdag grote scheuren aangetroffen in de zeilen die het maïs beschermen.

Johan Reijnders, de oudste broer van het bedrijf, kan niet begrijpen waarom iemand maïsvelden zou vernielen. 'Misschien heeft hij iets tegen maïs. We hebben met niemand ruzie, dus ik zou het ook niet weten.'

Met een honkbalknuppel het veld op

Het zit Reijnders hoog, en verklaart de vandaal voor gek. 'Hij gaat steeds verder, ik heb er geen woorden voor. Hij vernietigt voedsel van dieren, maar ook wij zijn de dupe. Dit zorgt voor slapeloze nachten. Wij zijn vannacht om 3 uur uit bed gegaan met een honkbalknuppel, in de hoop dat wij deze persoon tegenkwamen.'

De broers hadden geluk dat ze er donderdag toevallig achter kwamen dat de zeilen kapot waren. Vandaag zijn ze meteen bezig gegaan met het vervangen van de zeilen. Deze worden in de winter gebruikt om het maïs af te dekken, om zo schimmels te voorkomen. 'Als wij er later achter waren gekomen, was het maïs straks niet meer bruikbaar en de kosten veel groter.'

Uit eigen portemonnee

De beloning komt uit de eigen portemonnee van de broers, ook om de andere boeren te helpen en te beschermen. 'Ik vind het niet erg om zo'n bedrag te geven. Het enige wat ik wil, is dat deze terror ophoudt.'