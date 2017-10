Drie jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom op Somalisch gezin in Pannerden

Het huis van het Somalische gezin. Foto: Archief Omroep Gelderland Pamflet verspreid bij het huis. Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 22-jarige man uit Pannerden is vrijdag veroordeeld tot drie jaar celstraf. De rechtbank in Arnhem acht hem verantwoordelijk voor de aanslag op de woning van een Somalisch gezin in Pannerden in 2015. Dit gebeurde met een vuurwerkbom. De man moet het gezin een schadevergoeding van 1000 euro betalen voor het leed en de schade.

De aanslag op 17 december 2015 maakte diepe indruk op het Somalische gezin. Door de explosie van het vuurwerk sprong een ruit in de woning en platen van de carport raakten los. Na de aanslag trof de bewoonster meerdere pamfletten aan met een foto van Geert Wilders en de tekst: 'Blank is beter, eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!' Daarop besloot het gezin te verhuizen. 'Leek of huis ontplofte' Een dochter uit het gezin zei destijds voor de camera van Omroep Gelderland: 'We dachten, wat is dit allemaal. Het leek wel of het hele huis ontplofte. Het is heel erg.' De aanslag maakte niet alleen bij het gezin de nodige emoties los. Vanuit het hele land kwamen steunbetuigingen. Mensen brachten bloemen om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Ongeloofwaardig De 22-jarige man heeft steeds ontkend dat hij iets te maken had met de vuurwerkbom. Hij was tegen de huisvesting van asielzoekers in de buurt en had daarom de pamfletten gemaakt. Die pamfletten zijn volgens de man gebruikt door iemand anders bij de aanslag. De rechtbank geloofde de inwoner van Pannerden niet en wees op getuigenverklaringen en het bewijsmateriaal.