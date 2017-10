Verdachte Anne Faber volgende week voorgeleid

ARNHEM - Michael P. moet komende donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de vermissing en dood van Anne Faber. Dan wordt beslist of hij langer vast moet blijven zitten.

Na een vermissing van bijna twee weken, werd donderdag in een natuurgebied in Zeewolde het lichaam van de 25-jarige Faber gevonden. Verdachte P. vertelde woensdag aan de politie waar ze moesten zoeken.

Volle gang

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek momenteel in volle gang is. 'Het forensisch onderzoek loopt, het verhoren van de verdachten gaat door en de vele tips die bij de politie zijn binnengekomen, worden nagetrokken', aldus een woordvoerder.

Donderdag werd besloten dat P. voorlopig in beperking blijft. Dat wil zeggen dat hij met niemand behalve zijn advocaat contact mag hebben.

'Struinverbod'

Op de plaats waar Anne Faber is gevonden, is een 'struinverbod' ingesteld. Mensen die de plek in het Horsterwold bij Zeewolde willen bezoeken, moeten op de paden blijven. Toezichthouders zorgen ervoor dat belangstellenden niet gaan struinen, als was het maar 'omdat het niet kies en respectvol is', laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer weten.

