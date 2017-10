110-jarig Excelsior speelt concerten in China

WINTERSWIJK - Het Winterswijkse harmonieorkest Excelsior vertrekt dit weekend naar China voor enkele concerten en een internationaal muziekfestival. De 76 muzikanten reizen naar de andere kant van de wereld in het kader van het 110-jarig jubileum.

“Dit was voor ons een mooie aanleiding om eens te kijken of we een leuke bestemming konden vinden voor een concertreis”, zegt voorzitter Arjan Bentsink. Uiteindelijk werd gekozen voor een concertreeks in China. “Het is een compleet andere cultuur, dus voor ons als muzikanten bijzonder om daar te kunnen optreden.”

Een grote groep van jongeren en volwassenen vertrekt zondagmiddag naar Shanghai. “Ik heb er echt super veel zin in”, zegt de 17-jarige muzikante Merel Bentsink. “Het is gewoon iets dat maar een keer gebeurt in je hele leven. En dan is het ook nog met de vereniging is waar je zoveel leuke mensen kent, onvergetelijk.”

Druk programma

De slagwerkers en blazers staat een druk programma te wachten. “Wij gaan daar deelnemen aan een internationaal muziekfestival”, aldus de voorzitter. “Daar zullen we een drietal werken spelen, die beoordeeld zullen worden, want er is een wedstrijdelement aan verbonden.”

Daarnaast zullen de Winterswijkse muzikanten drie keer spelen in grote concertzalen. “Er zijn ook allerlei muzikale randactiviteiten zoals workshops met Chinese dirigenten.” De Nederlandse muzikanten zullen enkele lessen op het plaatselijke conservatorium verzorgen.

Vloggen

De Facebookpagina van de harmonie zal vanaf zondag bol staan van de video’s, want een speciaal vlogteam zal de activiteiten in China vastleggen op beeld. “Om het thuisfront op de hoogte te houden en zodat we achteraf heel veel beelden hebben van hoe het er was”, zegt vlogster Merel. Na thuiskomst zal er een aftermovie worden gemaakt van de reis naar China.