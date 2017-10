Twee bedrijven ontruimd door trailerbrand met accu's

DOETINCHEM - Door een trailerbrand met accu's zijn twee bedrijven aan de Braamtseweg in Doetinchem ontruimd. Het gaat om een autowasstraat en een garage.

De brandweer is na advies van de Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen gaan blussen. In de laadbak hebben accu's vlam gevat, waardoor er wat rookontwikkeling is ontstaan. De brand was rond 14.00 uur geblust. De accu's worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd.

REGIO8 meldt dat de vrachtwagenchauffeur zijn voertuig wilde wassen toen hij de rookpluimen ontdekte. Hij heeft de wagen toen direct naar buiten gereden.