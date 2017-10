Vitesse met ongewijzigd elftal naar Almelo voor duel met Heracles

ARNHEM - Na de interlandperiode pakt de nummer drie van de eredivisie Vitesse de draad weer op tegen Heracles Almelo dat twaalfde staat. De Arnhemmers doen dat waarschijnlijk met een ongewijzigd elftal.

Dat viel vrijdag op te maken uit de training waar trainer Henk Fraser zijn 'vaste' basisteam na de warming-up direct bij elkaar riep. Alle internationals van Vitesse zijn goed uit de wedstrijden met de nationale ploeg gekomen en sloten donderdag allemaal weer aan. De komende periode zal uitwijzen of de ambitieuze subtopper zijn fraaie positie op de ranglijst kan vasthouden. Na het uitduel met Heracles waar Vitesse de afgelopen jaren meestal won, wachten wedstrijden tegen SC Heerenveen uit en PSV thuis. Voor de november break wordt ook nog in Gelredome tegen het goed presterende PEC Zwolle gespeeld.

Daarnaast zal Vitesse de komende weken twee keer moeten winnen (van Zulte Waregem, RvdM) om ook in de Europa League nog in de race te blijven. Van Nice en eerder Lazio Roma werd verloren. De eerste twee gaan door naar de volgende ronde.

Zondag stuit Vitesse eerst op Heracles, de club waar drie spelers een verleden hebben. Bryan Linssen, Thomas Bruns en keeper Remko Pasveer verdedigden de kleuren van de Tukkers. Heracles won tot nu toe twee competitieduels en heeft op dit moment zes punten minder dan Vitesse.

Fraser kan zondag tijdens de lunchwedstrijd in Overijssel (12.30 uur) niet beschikken over Arnold Kruiswijk en Maikel van der Werff. Beide spelers zitten al een tijdje in de lappenmand. Kruiswijk heeft al weken last van zijn rug en Van der Werff kampt met een knieblessure.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.