Flatbewoners weken in stank na overlijden buurman

'Kijk', zegt flatbewoner Martijn Kiezenberg. 'De vliegen zitten op het raam en de bierblikjes liggen hoog opgestapeld in de woonkamer. De slaapkamer kon de buurman al niet eens meer in. Moet je zien wat een berg blikjes daar ligt.' Als hij ons de vuilnisbelt door de ramen van zijn overleden buurman aanwijst, sluit zijn vriendin snel de balkondeur achter ons. Om de penetrante geur nog een beetje uit hun woonkamer te houden.

De stank van rottend vlees

'De stank is niet te beschrijven. Je ruikt van alles. Rottend vlees het is echt verschrikkelijk. Hij heeft ook nog eens drie weken dood in huis gelegen dus dat kan niet gezond zijn voor de omwonenden, dat wij nu al zolang in die stank moeten', zegt Martijn radeloos.

De flatbewoner heeft al bij verschillende instanties aangeklopt met de vraag om de woning schoon te maken. Maar overal krijgt hij nul op het rekest. 'We moeten eerst allemaal ziek worden voordat ze er wat aan gaan doen.'

Het probleem is dat de flat van de buurman een koopwoning is. 'We hebben te horen gekregen dat de nabestaanden eerst afstand van de erfenis hebben gedaan, maar toen toch weer niet en nu kunnen ze niet meer worden bereikt.'

Martijn wil nu dat de gemeente de woning zo snel mogelijk schoonmaakt. 'De burgemeester kan machtiging tot toetreding van de woning geven. Ik vind dat de situatie zorgwekkend genoeg is om dat te doen.'

We moeten eerst allemaal ziek worden

Maar toen hij belde, kreeg hij te horen dat de gemeente niks doet. 'Er was een vergadering geweest en de GGD zegt: Het is niet ziekmakend. Dus we moeten eerst allemaal ziek worden voordat ze er wat aan gaan doen.' Martijn vervolgt cynisch: 'Onze huismeester denkt dat de kosten van de schoonmaak zo'n 10.000 euro bedraagt.'

De flatbewoners denken dat de stank de komende dagen alleen maar erger zal worden. 'Het wordt prachtig weer dit weekend, met temperaturen tegen de 20 graden. Die warmte en dat afval, ik vrees het ergste,' zegt de vriendin van Martijn.

Gemeente: heel vervelend

De gemeente Rheden vindt het heel vervelend dat omwonenden stankoverlast hebben. Er is contact gezocht met de GGD. Die geeft aan dat het een zeer onwenselijke situatie is en dat het belangrijk is dat zo snel mogelijk met de nabestaanden een oplossing wordt gevonden. Dat is volgens de gemeente echter geen juridische basis om de woning binnen te treden. Ook andere dwangmiddelen om dat te doen, zijn er niet, stelt een woordvoerster. Volgens haar heeft Rheden contact opgenomen met de nabestaanden, maar heeft dat nog niet geleid tot een oplossing.