'Publicaties over huidkanker gingen over muizenstaartcellen'

NIJMEGEN - Wereldwijd zijn er zeker 30.000 wetenschappelijke biomedische artikelen gepubliceerd die over de verkeerde menselijke cellen gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

'Dat leidt tot wetenschappelijke publicaties die rapporteren over huidkanker bij mensen, terwijl de beweringen eigenlijk gaan over muizenstaartcellen. Dat gebeurt doorgaans zonder dat de wetenschappers het zelf in de gaten hebben', aldus de Nijmeegse onderzoekers.

Door slordigheidjes in het lab kunnen bepaalde cellen, die zichzelf oneindig vermenigvuldigen, andere cellen besmetten en helemaal overnemen. Daardoor kunnen wetenschappers denken dat zij het onderzoek doen met bijvoorbeeld de menselijke huidkankercellen, terwijl die in werkelijkheid grotendeels zijn vervangen door muizenstaartcellen.