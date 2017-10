Marius wil Giel Beelen uit de boeken praten: aanval op wereldrecord radiomaken

ARNHEM - Marius Smit is vrijdagmorgen begonnen aan wereldrecordpoging radiomaken. Hij wil het record van de bekende dj Giel Beelen verbeteren.

Marius Smit is vrijdagochtend in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem vol goede moed begonnen aan een zware opdracht. Hij wil het record non-stop radiomaken van Veronica-dj Giel Beelen verbeteren. Beelen kwam in het Guinness Book of Records door in zijn tijd bij 3FM 198 uur radio te maken, zonder tussendoor te slapen. Smit gaat voor RTV Arnhem 200 uur radio maken en hoopt dus tot zaterdag 21 oktober achter de microfoon te blijven.

Record én steun voor Spieren voor Spieren

Smit mag elk uur vijf minuten tijd sparen om te rusten. Hij kan dus elke keer korte pauzes houden, maar kan ook anderhalf uur pauze nemen na 18 uur radiomaken. Smit heeft zich goed voorbereid en heeft er vertrouwen in dat hij het record gaat halen.

Behalve het record wil Marius ook zoveel mogelijk geld ophalen voor Spieren voor Spieren. De uitzending van Marius is online te volgen, maar belangstellenden kunnen ook even langskomen in het winkelcentrum.

Naast het record radiomaken wordt in winkelcentrum Presikhaaf ook een poging gedaan om het wereldrecord visroken te verbeteren.