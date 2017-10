Het was geen explosief, maar wat dan wel?

Foto: Wijkagent Nijmegen Oost

NIJMEGEN - Het had een landmijn kunnen zijn, maar gelukkig was dat het niet. In een tuin in Nijmegen-Oost is een voorwerp gevonden dat wel erg leek op een explosief.

'Na onderzoek, mede door de EODD, bleek het niet om een explosief te gaan', schrijft de wijkagent op Instagram. Maar wat het dan wel is? Daar zijn ze nog niet achter. Na onderzoek, mede door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), bleek het niet om een explosief te gaan.