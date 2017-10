Marnix College steunt vader Faber

EDE - De bijna twee weken lang vermiste Anne Faber werd donderdag dood aangetroffen in Zeewolde. Haar vader, Wim Faber, werkt op het Marnix College in Ede. In een bericht op Facebook toont de school haar steun.

De school geeft aan verslagen te zijn en mee te leven met het gezin, de familie en vrienden van Anne Faber. Tekst gaat verder onder Facebookbericht De oom van Anne, Hans Faber, heeft tijdens de persconferentie namens de familie gesproken.

'Na dertien dagen slopende onzekerheid is er een einde gekomen', stelt Hans Faber. 'Verdriet en pijn overheersen. Maar we zijn ook dankbaar voor alle steun die we hebben ontvangen', dankt Faber iedereen die mee heeft helpen zoeken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl