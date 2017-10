Marnix College in gedachten bij Wim, docent en vader van Anne Faber

'Vanochtend zijn alle leraren samen de dag begonnen. Ze hebben met elkaar gesproken over het voorval', zegt directeur Josephine Brefeld van het Marnix College tegen Omroep Gelderland. Daarna zijn de colleges begonnen en is er in de klas uitgebreid gepraat.

'Vooral bij leerlingen die les hebben van meneer Faber heeft dit diepe indruk gemaakt', zegt Brefeld. Verder is de school terughoudend, omdat het hier over een privésituatie gaat.

Het artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

De oom van Anne, Hans Faber, sprak donderdag tijdens de persconferentie namens de familie. 'Na dertien dagen slopende onzekerheid is er een einde gekomen', stelt Faber. 'Verdriet en pijn overheersen. Maar we zijn ook dankbaar voor alle steun die we hebben ontvangen.'